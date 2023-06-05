2023/06/05 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: VB4vHQ18AAQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيف البدر يكشف اخر مستجدات الحمى النزفية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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