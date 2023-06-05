الشرطة الفرنسية تفرج عن الجزائري بلفضيل بقضية عنف ضد شقيقته

2023/06/05 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُفرج عن المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل الاثنين، بعد إسقاط القضية المرفوعة ضده بتهمة العنف ضد شقيقته الصغيرة البالغة 15 عاما، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة فرانس برس.

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