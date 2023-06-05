2023/06/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: نعت الاوساط العسكرية، المفتش العام السابق لوزارة الدفاع العراقية الفريق الركن علي احسان محمد علي الياس البياتي.وللراحل دور كبير في عمليات تحرير مناطق نينوى من تنظيم داعش.واعتبره عسكريون عراقيون عملوا معه، وخبروا سيرته العسكرية انه كان مثالا للمهنية العسكرية.ولد الراحل في محافظة نينوى العام 1951، واكمل دراسته الاولية والثانوية فيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوساط العسكرية تنعى المفتش السابق بالدفاع العراقية علي الياس البياتي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوساط العسكرية تنعى المفتش السابق بالدفاع العراقية علي الياس البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).