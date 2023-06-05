وكالة الطاقة الذرية: التعاون مع إيران “بطيء” جدا

2023/06/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا (أ ف ب) – اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين أن التعاون مع إيران “بطيء” جدا، داعيا طهران إلى تسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في المواقع النووية.وبعد ثلاثة أشهر، اعتبر غروسي في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الهيئة الأممية في العاصمة النمسوية فيينا أن […]

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