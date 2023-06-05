الموت يُغيب الكاتب والصحفي العراقي خالد القشطيني

2023/06/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان: توفي في العاصمة البريطانية، لندن، الكاتب والصحفي العراقي المخضرم خالد القشطيني عن عمر ناهز 93 عاما بعد معاناة مع المرض.وافادت صفحة آل قشطيني على موقع فيسبوك: “بقلوب مطمئنة ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة خالد القشطيني عمنا الغالي والكاتب المعروف الذي وافته المنية يوم السبت الماضي (٢٠٢٣/٦/٣م) في لندن […]

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