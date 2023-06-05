2023/06/05 | 23:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت الكاتبة البريطانية المختصة بالشأن العراقي والشرق الأوسط، ايما سكاي،...

ظهرت المقالة تقرير غربي: نهر دجلة جريح وقد لا يواصل مساره نحو الجنوب في السنوات المقبلة أولاً على المسلة.

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