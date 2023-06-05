مسلحون يقتلون شخصاً ويصيبون اخر في ميسان

2023/06/05 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص واصابة اخر بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً قتل واصيب اخر بجروح خطيرة نتيجة تعرضهما لاطلاق نار من قبل مجهولين وسط ميسان".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث".

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