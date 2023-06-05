تقرير استخباري: تصاعد وتيرة تهديد القوات الامريكية من الفصائل في العراق

2023/06/05 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشف موقع سايت انتلجنس كروب المعني بالشؤون الاستخباراتية، اليوم الاثنين، عن الأسباب وراء موجة التهديدات التي تتعرض لها القوات الامريكية في العراق على يد الفصائل.

وقال الموقع في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، ان "فصيلا اخر اصدر تهديد مباشر باستهداف القوات الامريكية اليوم، عقب تهديد صدر عن فصيل مختلف امس"، مؤكدا ان "التهديدات التي اطلقت من الفصائل اقترنت بتحذير من استهداف قادة المقاومة".

وأشار الموقع خلال المعلومات التي أوردها الى "وجود معطيات تشير لنية القوات الامريكية استهداف قادة للفصائل المسلحة داخل العراق"، ورجح ان "تكون الفصائل الفاعلة في العراق على علم مسبق به والسبب وراء موجة التهديدات الحالية".

يشار إلى أن التطور الجديد يأتي عقب تقارير أمريكية تحدثت عن فترة سلام وهدنة عقدتها الفصائل المسلحة مع القوات الأمريكية من خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحة أن الفصائل ترغب بمنح السوداني فرصة لإصلاح الأوضاع الداخلية، بحسب وصفها.

وكان فصيل مسلح جديد في العراق، يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية – كتائب الصابرين” أعلن الخميس البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهماً حكومة محمد شياع السوداني بأنها متهاونة مع الاحتلال.

ومنذ تشكيل حكومة السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي تشكل الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد جزءاً أساسياً منها، تراجعت في حدة خطابها ضد الاحتلال الأميركي في العراق، كما توقفت عن تنفيذ الهجمات ضد المصالح الأميركية في البلاد.

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