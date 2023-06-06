2023/06/06 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3NYKs-9o0Zw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ الديوانية: الجهد الخدمي اسهم بايصال الخدمات للمناطق الفقيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ الديوانية: الجهد الخدمي اسهم بايصال الخدمات للمناطق الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).