سفير أمريكا في الأردن: العقوبات على روسيا ستستمر إذا لم تحل أزمة أوكرانيا

2023/06/06 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، هنري ووستر، الاثنين، إن دعم بلاده لأوكرانيا "لن يتوقف"، وأضاف أن "فرض العقوبات على روسيا سيستمر حتى لو امتد إلى 30 عاما، إذا لم تحل هذه الأزمة"، في الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

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