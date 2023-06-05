2023/06/06 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس شركة أوبن إيه آي OpenAI سام ألتمان، الاثنين، معارضته فرض قيود صارمة على الفور من شأنها أن تعيق التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على الحاجة إلى رقابة مؤسسية على المدى الطويل.

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