حقيقة استبعاد همام طارق من المنتخب الوطني

2023/06/06 | 00:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد عماد، حقيقة استبعاد اللاعب همام طارق من صفوف أسود الرافدين.وقال عماد لإيرث نيوز إن “لا صحة لاستبعاد همام طارق من معسكر إسبانيا، جميع اللاعبين موجودين بحسب تبليغ المدرب خيسوس كاساس”.وبين أن “جميع اللاعبين الذين تواجدوا في القائمة سيتواجدون في معسكر إسبانيا لمواجهة كولومبيا […]

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