برلماني يُحدد مدة تنفيذ الموازنة: سُتمرر خلال الأسبوع الحالي

2023/06/06 | 00:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب، جواد الغزالي، اليوم الاثنين، إمكانية طرح الموازنة والتصويت عليها داخل قبة البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وفيما حدد الوقت المُلزم للشروع بها، أكد وجود مناشدات شعبية للإسراع بإقرارها.

وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك نداءات ومناشدات من أبناء الشعب العراقي للإسراع بإقرار الموازنة، وحسب المعلومات الواردة سيتم ارسالها والتصويت عليها، تحت قبة البرلمان خلال الأسبوع الحالي”.

وأضاف، أن “قضية تمرير الموازنة أصبحت ضرورة ملحة لدى الشعب لاسيما أن كل المستلزمات الأساسية للنهوض بالعمل الخدمي ودوائر الدولة تعتمد عليها، باعتبارها انها دخلت النصف الثاني من العام الحالي، والى الان لم تقر”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “تنفيذ الموازنة يحتاج لأكثر من شهر للمصادقة عليها ونشرها”، مبينا أن “تأخير التصويت يؤثر تاثيراً سلبياً على العمل الحكومي، وبالنهاية تصبح لدى الشعب لدي ردود أفعال واشمئزاز من أداء الحكومة”.

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