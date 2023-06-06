لأول مرة بعد 2003.. “حزام النار” يخلو من الخروقات الأمنية

2023/06/06 | 00:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير ناحية العبارة شاكر التميمي، اليوم الاثنين، عدم تسجيل اي خروقات امنية بما اسماه بـ “حزام النار” في محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ضفاف نهر ديالى الممتدة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة ولمسافة 22 كم كانت تشكل اشبه بـ “حزام النار” لسنوات طويلة بسبب تغلغل خلايا التطرف وانتشار مضافاتها كونها منطقة حيوية تقع خلف بساتين تصل مساحتها الى الاف الدونمات”.

واضاف، أن “خطة فرض القانون شكل نقطة مهمة في اعادة مسك ضفاف نهر ديالى بشكل كامل وعدم تسجيل اي خروقات لاول مرة بعد 2003”.

وتابع التميمي أن “مسك ضفاف نهر ديالى يعني قطع الطريق امام نقطة توتر وتأمين مناطق وقرى الوقف الممتدة بين ابي صيدا والعبارة بعدما كانت منطقة شاخنة لسنوات طويلة”.

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