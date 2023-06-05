لحماية العراق .. وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي يوجه دعوة عاجلة

2023/06/06 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسون ليوم البيئة العالمي كل مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ان يكونوا شركاء في إصلاح الارض من التحديات البيئية وآثار التغيرات المناخية التي يواجهها العالم تنفيذ مضامين وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بمواجهة اثار التغير المناخي والاصحاح البيئي في العراق

ئاميدي اشار ان قطاع البيئة يمتلك خصوصية كبيرة لان تحسين الواقع البيئي لاينحسر بالدور الحكومي فقط وانما هناك مسؤولية وادوار مهمة يجب ان يتحملها مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة بتعميق الوعي البيئي.

وزير البيئة اشاد الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برامج ومشاربع كبيرة تسهم بالانتقال الى المرحلة الحقيقية للاصلاح البيئي انسجاماً مع خارطة الطريق التي حددتها فقرات وثيقة المساهمة الوطنية التي صادقت عليها الامم المتحدة

معبرا عن منجزات ووزارية عديدة منها في قطاع النفط والطاقة والزراعة واعتماد معايير الجودة والتنفيذ بالوقت القياسي الذي تعتمده الحكومة في عملية التغير نحو الاستدامة .

وثمن ئاميدي بالدعم والدور التشاركي بين الوزارة ومجلس النواب العراقي لاسيما لجنة الصحة والبيئة من خلال العمل والتواص فب كل الاجراءات والفعاليات التي ساندت بها وزارة البيئة.

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