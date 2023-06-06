"دفن الموتى" لدى أسلاف البشر.. اكتشاف قد يُغير نظرية التطور

2023/06/06 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعماق كهف في جنوب أفريقيا، يقول الباحثون إنهم اكتشفوا قبوراً حفرها أسلافنا القدامى ذوي الأدمغة الصغيرة قبل أكثر من 100 ألف عام ليدفنوا فيها موتاهم، وبذلك تعتبر من أقدم المدافن البشرية المعروفة، وهذا الكشف من شأنه أن يغير نظرية التطور، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الدولي من العلماء الذين يبحثون في نظام كهف "رايزينغ ستار" Rising Star ، شمال غرب جوهانسبرغ، عثروا على جدران من الحجر الجيري محفور عليها مثلثات ومربعات متقاطعة، ونسبوها إلى نفس القريب، "هومو ناليدي"Homo naledi

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