ساعة المسلة: الموازنة سياسية قبل أن تكون مالية!!

2023/06/06 | 01:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.مستشار رئيس الوزراء لشؤون...

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