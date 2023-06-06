دورتموند الألماني يضم الدولي الجزائري بن سبعيني

2023/06/06 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – انضم الظهير الايسر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الى بوروسيا دورتموند بصفقة حرة حتى العام 2027، وفق ما أعلن النادي الالماني الاثنين.وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل في بيان “رامي لاعب في أوج عطاءاته…في محادثاتنا معه، رأينا رغبة غير مشروطة في اللعب من أجل الألقاب مع بوروسيا دورتموند”.ويصل […]

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