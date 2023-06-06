أمريكا: كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

2023/06/06 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة "تفضل النهج الدبلوماسي لتقييد القدرات النووية الإيرانية"، لكنه شدد على أنه إذا فشل ذلك "ستكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

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