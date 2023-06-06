العراق يطلق طريق التنمية ليربط الخليج بأوروبا

2023/06/06 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سيسهم المشروع في تحويل العراق إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا؟

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