الأمم المتحدة تدعو لوضع حدّ لـ”كارثة” التلوّث البلاستيكي

2023/06/06 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ دعت الأمم المتّحدة إلى “بذل مزيد من الجهود” من أجل وضع حدّ لـ”كارثة التلوّث البلاستيكي”، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للبيئة التي استضافتها عاصمة ساحل العاج، أبيدجان.وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إنّ “الطريقة التي ينتج فيها العالم البلاستيك ويستهلكه ويتخلّص منه خلقت كارثة (…).علينا بذل مزيد من […]

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