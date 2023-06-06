2023/06/06 | 04:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفساد عندما تمارسه الحكومات بغطاء القانون! علي مارد الأسدي الفساد لا يمارس من قبل الأفراد فقط، في أحيان كثيرة تمارسه الأنظمة الحاكمة نفسها، حين تشرع له عبر القوانين ذات الأبعاد السياسية أو الطبقية أو الشعبوية.وهذا النوع من الفساد هو بالطبع من أشد الأنواع خطورة لما فيه من آثار سلبية شاملة هدامة للإقتصاد الوطني ولكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد بغطاء القانون – علي مارد الأسدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد بغطاء القانون – علي مارد الأسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).