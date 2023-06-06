صناعة القرار- رانيا فتيح

2023/06/06 | 04:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د رانيا فتيح في الكثير من الأحيان يغفل الكثيرون عن المعنى الحقيقي لصناعة القرار ويربطون بينه وبين اتخاذ القرار، ويعتبرون صناعة القرار معني مرادف لاتخاذ القرار في حين أن اتخاذ القرار هو ناتج صناعة القرارحيث أن صناعة القرار يقصد به علميا التفكير المنطقي قبل اتخاذ القرار و يقصد بالتفكير المنطقي، التفكير العلمي لحل اي مشكلة […]

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