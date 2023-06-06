محمد بن سلمان يلتقي رئيس فنزويلا.. وخارجية السعودية توضح تفاصيل اللقاء

2023/06/06 | 04:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قصر السلام بجدة "العلاقات الثنائية بين البلدين".

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