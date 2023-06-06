شرطة أبوظبي تعلن التعامل مع حريق في منطقة صناعية

2023/06/06 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة أبوظبي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، في وقت مبكر من الثلاثاء، إن قوات الشرطة والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع، مساء الاثنين، بمستودع في منطقة مصفح الصناعية، وفقا لموقع "رويترز".

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