هل تأثر سعر النفط بقرار السعودية خفض الإنتاج؟.. مسؤول أمريكي يجيب

2023/06/06 | 06:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، إن سعر النفط "لم يتأثر بشكل كبير" بإعلان المملكة العربية السعودية عن قرار خفض الإنتاج.

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