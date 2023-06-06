2023/06/06 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الكويتيون، الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).