بعد الحديث عن

2023/06/06 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خورخي ميسي، والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني، رغبة نجله ليونيل في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

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