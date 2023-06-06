قائمة اللاعبين الأعلى تقييما في الدوري السعودي.. ومفاجأة بمركز رونالدو

2023/06/06 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة اللاعبين "الأعلى تقييما" في منافسات موسم 2022/2023، وفقا لاختيارات موقع أوبتا المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.

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