تفجير سد نوفا كاخوفا.. أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ

2023/06/06 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف العمدة الذي عينته روسيا لمدينة نوفا كاخوفا الأوكرانية، فلاديمير ليونتييف، تدمير أجزاء من محطة كاخوفا للطاقة الهيدروكهربائية بـ"العمل الإرهابي الخطير"، الثلاثاء، في حين اتهم مسؤول في خيرسون عينته أوكرانيا، موسكو بالوقوف خلف تفجير سد نوفا كاخوفا.

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