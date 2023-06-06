2023/06/06 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة المحيطة به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. انهيار سد "نوفا كاخوفكا" والمياه تصل إلى مستوى حرج "خلال ساعات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. انهيار سد "نوفا كاخوفكا" والمياه تصل إلى مستوى حرج "خلال ساعات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).