2023/06/06 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رجل الأعمال السعودي وعضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، الإثنين، على الأنباء التي تحدثت عن تكفله بدفع تكاليف صفقة الانتقال المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف "الزعيم"، نافيا ذلك ومؤكدا أن الصفقة ضمن خطة "حكومية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل أعمال سعودي يرد على أنباء حول تكفله بـ"صفقة ميسي" ويتحدث عن "المبادرة الحكومية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل أعمال سعودي يرد على أنباء حول تكفله بـ"صفقة ميسي" ويتحدث عن "المبادرة الحكومية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).