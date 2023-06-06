طقس العراق.. فرص لتساقط الأمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة

2023/06/06 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما توقعت ان يكون الطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط الامطار في مناطق متفرقة.

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