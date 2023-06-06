إجرام ميسان تحبط محاولة بيع 4 كغم

2023/06/06 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانأعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية بيع وترويج المواد المخدرة في إحدى المناطق النائية في قضاء قلعة صالح.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام ضبطت 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للترويج والبيع في القضاء".

واضافت أنه "تم العثور على المواد المخدرة بعد رميها من قبل الأشخاص الذين لاذوا بالفرار بعد مطاردتهم من قبل مفارز المكافحة".

واشارعت الى أنه "إحالة المضبوطات الى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان".

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