2023/06/06 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن تدمير سد نوفا كاخوفكا يؤكد أن القوات الروسية "يجب طردها" من "كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من زيلينسكي بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من زيلينسكي بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).