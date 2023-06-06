"تخيّلات".. رئيس فاغنر يعلق ساخرا على الحصيلة الروسية للخسائر الأوكرانية

2023/06/06 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس مجموعة فاغنر المسلحة، يفغيني بريغوجين، الثلاثاء، حصيلة الخسائر الأوكرانية التي أعلنتها روسيا بعد تأكيدها صد هجومين كبيرين في يومين، بأنها "تخيلات".

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