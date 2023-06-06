السوداني يشرف على أداء الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة

2023/06/06 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشرف رئيس الوزراء مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أداء الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس الوزراء زار مركزاً امتحانياً في جانب الرصافة وأشرف على أداء الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة فيه”.

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