2023/06/06 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية بيع وترويج المواد المخدرة في إحدى المناطق النائية في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة . وذكرت القيادة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة بيع 4 كغم كريستال في ميسان المركز الخبري الوطني.

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