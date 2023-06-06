2023/06/06 | 10:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BVqBG5rfj_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة بحرية لكاميرا صباح دجلة في زورق تحت جسر الهندية بقضاء طويريج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة بحرية لكاميرا صباح دجلة في زورق تحت جسر الهندية بقضاء طويريج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).