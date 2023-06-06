2023/06/06 | 10:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cgpz2TGE5R4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفيق حنا يحاور عدد كبير من نساء فريق "الراعي الصالح" حول مخاوف المرأة و الأطفال و كيفية معالجتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رفيق حنا يحاور عدد كبير من نساء فريق "الراعي الصالح" حول مخاوف المرأة و الأطفال و كيفية معالجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).