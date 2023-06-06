2023/06/06 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع صندوق صيني يعود تاريخ صنعه إلى القرن الخامس عشر، لم ينتبه إليه أحد منذ عقود طويلة، بـ288 ألف جنيه إسترليني (حوالي 358 ألف دولار)، متخطيًا بذلك السعر المتوقع قبل المزاد العلني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علبة نادرة جدًا تُباع لقاء 358 ألف دولار في مزاد.. ما قصّتها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علبة نادرة جدًا تُباع لقاء 358 ألف دولار في مزاد.. ما قصّتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).