محاولة انقلاب في قرغيزستان.. والسلطات تتحدث عن دعم خارجي لها

2023/06/06 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكيك (قرغيزستان) (أ ف ب) – اعتقل أكثر من ثلاثين شخصا في قرغيزستان لاتهامهم بمحاولة “تنظيم أعمال شغب وانقلاب”، وفق ما أعلن الثلاثاء جهاز الأمن القومي في هذه الجمهورية من آسيا الوسطى التي تشهد بانتظام اضطرابات سياسية.وأوضح الجهاز في بيان أن “لجنة الامن القومي في جمهورية قرغيزستان… فكّكت النشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص […]

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