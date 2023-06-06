فرق نهائي دوري أبطال أوروبا تستعد لطموحات مانشستر سيتي

2023/06/06 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبيانو جينتيلي (إيطاليا) (أ ف ب) – أكد المدرب الايطالي سيموني إنزاغي، الإثنين، أن إنتر ليس خائفًا من مانشستر سيتي الانكليزي الطامح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر السبت.سيخوض إنتر في إسطنبول أول نهائي في دوري الابطال منذ تحقيقه اللقب عام 2010، لكن سيتي يبدو المرشح الاوفر حظًا […]

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