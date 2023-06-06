ضبط طائرة مسيرة وكدس أسلحة في بغداد

2023/06/06 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط طائرة مسيرة وكدس للأعتدة والأسلحة خلال عملية تفتيش واسعة في العاصمة بغداد.

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