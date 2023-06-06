2023/06/06 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “أبل” عن نظام التشغيل الجديد لـ”أيفون”، “iOS 17″، خلال “مؤتمر مطوّري أبل العالمي 2023”.وشملت الميزات التي كشفت عنها ميزات أمان جديدة وميزات عدّة لتحسين تجربة مستخدمي “أيفون”، وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز مزايا نظام التشغيل “iOS 17” لمستخدمي ‘ايفون’ المركز الخبري الوطني.

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