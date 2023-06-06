2023/06/06 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا مقتل 3 جنود إسرائيليين على يد مجند مصري.وصرح المتحدث الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في إتصال هاتفي..



نتنياهو و السيسي يبحثان ‘حادث الحدود’ المركز الخبري الوطني.

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