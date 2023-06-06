مصر.. سمكة ضخمة تُغيّر جنسها من أنثى إلى ذكر ستصيبك بالحيرة

2023/06/06 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت عن سمكة تستطيع تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر؟ وهذا الأمرٌ سيُحيّرك للوهلة الأولى تمامًا، كما حيّر العديد من العلماء.وتُعرف باسم سمكة "نابليون"، وهي ليست مجرد سمكة عادية.

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