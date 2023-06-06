الموظفون يحاصرون مبنى إدارة هيئة توزيع المنتجات النفطية في بغداد (صور)

2023/06/06 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أغلق موظفو إدارة هيئة توزيع المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، مبنى الهيئة احتجاجا على سوء الإدارة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "موظفي إدارة هيئة توزيع المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، أغلقوا اليوم، مبنى الهيئة احتجاجا على سوء الإدارة".

واضاف أن "الموظفين أغلقوا ابواب الهيئة واقدموا على إطفاء الكهرباء".

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