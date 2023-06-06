عودة تظاهرات موظفي شركة المنتجات النفطية في بغداد (فيديو)

2023/06/06 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نظم المئات من موظفي شركة المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لرفض قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من موظفي شركة المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، نظموا وقفة احتجاجية لرفض قرار فرض الضرائب على شركة توزيع المنتجات النفطية".

واضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم إلغاء قرار فرض الضرائب".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام الشركة حسين طالب، أن حقوق الموظفين محفوظة.

وقال مدير عام الشركة في مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) إن “الحقوق مصانة ويجب أن يتم تنفيذ الواجبات".

وأشار الى أن "مستحقات الموظفين وحوافزهم مصانة بالكامل"، داعياً "الموظفين الى عدم الانصياع والانجرار خلف المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي".





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