البرلمان يحدد الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/06 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادحدد مجلس النواب، الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.أدناه نص الوثيقة:

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